В ходе СВО погиб уроженец Кудымкарского округа Василий Головин

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
В ходе СВО на Украине погиб уроженец деревни Нестерова Кудымкарского округа Василий Головин. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким нашего земляка. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — пишут власти округа.
Прощание с мужчиной пройдет 27 июня в 12:00 в сельском доме культуры села Самково.