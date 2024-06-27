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В ходе СВО погиб уроженец Кудымкарского округа Василий Головин

В ходе СВО погиб уроженец Кудымкарского округа Василий Головин

27 июня 2024, 03:34
Фото: 1MI / Администрация Кудымкарского округа
Прощание с погибшим состоится 27 июня.

В ходе СВО на Украине погиб уроженец деревни Нестерова Кудымкарского округа Василий Головин. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким нашего земляка. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — пишут власти округа.

Прощание с мужчиной пройдет 27 июня в 12:00 в сельском доме культуры села Самково.

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#Украина#Сво#Прощание#Погибший#Соболезнования#Кудымкарский округ
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