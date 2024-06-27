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Posted 27 июня, 04:57

Published 27 июня, 04:57

Modified 27 июня, 04:59

Updated 27 июня, 04:59

В Ивановской области более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором

27 июня 2024, 04:57

В полиции Ивановской области рассказали о ДТП с автобусом и трактором

Сюжет
Дтп
Все произошло во время совершения обгона.

В ДТП с автобусом и трактором в Ивановской области пострадали люди. Авария произошла на автодороге «Иваново — Ярославль».

59-летний водитель автобуса совершал обгон и столкнулся с трактором, за рулем которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся, пишет VSE42.Ru.

Одиннадцать пассажиров автобуса получили различные травмы. Девять из них находятся, а больнице, в том числе трое детей, рассказали в полиции Ивановской области. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

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#Происшествия#Дтп#Авария#Полиция
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