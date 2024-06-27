В Ивановской области более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором

Posted 27 июня, 04:57
Published 27 июня, 04:57
Modified 27 июня, 04:59
Updated 27 июня, 04:59
В ДТП с автобусом и трактором в Ивановской области пострадали люди. Авария произошла на автодороге «Иваново — Ярославль».
59-летний водитель автобуса совершал обгон и столкнулся с трактором, за рулем которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся, пишет VSE42.Ru.
Одиннадцать пассажиров автобуса получили различные травмы. Девять из них находятся, а больнице, в том числе трое детей, рассказали в полиции Ивановской области. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.