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В Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 60-летним печником

В Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 60-летним печником

27 июня 2024, 15:21
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
Владимир Лесников воспитал сына и дочь.

Завтра, 28 июня, в Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО Владимиром Лесниковым. Об это в официальном паблике сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

Владимир Лесников, уроженец деревни Панфиловка Иркутского района Павлодарской области, родился 23 сентября 1963 года. По окончании школы получил профессию печника, проходил службу в армии, участник боевых действий. Воспитал сына и дочь.

Прощание с погибшим пройдет 28 июня возле его дома по адресу: Кудымкар, ул. Кривощекова, д. 6. Прощальный митинг состоится в ритуальном зале по адресу: ул. Коркиных, 11А, начало в 12 часов.

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Сво
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