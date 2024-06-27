В Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 60-летним печником

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Завтра, 28 июня, в Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО Владимиром Лесниковым. Об это в официальном паблике сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
Владимир Лесников, уроженец деревни Панфиловка Иркутского района Павлодарской области, родился 23 сентября 1963 года. По окончании школы получил профессию печника, проходил службу в армии, участник боевых действий. Воспитал сына и дочь.
Прощание с погибшим пройдет 28 июня возле его дома по адресу: Кудымкар, ул. Кривощекова, д. 6. Прощальный митинг состоится в ритуальном зале по адресу: ул. Коркиных, 11А, начало в 12 часов.