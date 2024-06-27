В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Двое пострадавших в руднике ПАО «Уралкалий» в Соликамске на сегодняшний день, 27 июня, находятся в тяжелом состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Вчера вечером они были госпитализированы в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга в Перми, где и находятся сейчас.
Обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе оперативная. Специалисты продолжают интенсивную терапию.
Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте на руднике «Уралкалия», где пострадали люди. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ночь на среду, 26 июня, в шахте произошла вспышка метана.