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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Минздраве рассказали о двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

27 июня 2024, 07:06
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Минздраве рассказали о двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Ранее обстоятельствами инцидента со вспышкой газа заинтересовались в СК России.

Двое пострадавших в руднике ПАО «Уралкалий» в Соликамске на сегодняшний день, 27 июня, находятся в тяжелом состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Вчера вечером они были госпитализированы в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга в Перми, где и находятся сейчас.

Обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе оперативная. Специалисты продолжают интенсивную терапию.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте на руднике «Уралкалия», где пострадали люди. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ночь на среду, 26 июня, в шахте произошла вспышка метана.

Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Минздрав#ЧП на руднике в Соликамске
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