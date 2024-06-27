В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте на руднике «Уралкалия», где пострадали люди. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ночь на среду, 26 июня, в шахте произошла вспышка метана.