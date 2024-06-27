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В Модульбанке объяснили принцип работы сервиса оплаты через NFS телефона

В Модульбанке объяснили принцип работы сервиса оплаты через NFS телефона

27 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI
Жизнь современного человека всецело связана с мобильными телефонами, которые помогают оставаться на связи, учиться, работать, отдыхать. Теперь же смартфоны используют и в качестве платежного устройства — для приема оплаты через NFC.

Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Ее наличие в мобильных телефонах дает возможность совершать платежи за какие-либо покупки бесконтактным способом, пишет newsnn.ru.

Чтобы оплата через NFC проходила, необходима подходящая для таких целей сим-карта и установленное на телефоне приложение.

NFC-оплата привлекает пользователей удобством и быстротой. Помимо этого, эта опция является абсолютно безопасной для проведения транзакций, так как вся информация передается зашифрованной.

В РФ многие банки предоставляют потребителям возможность проводить платежи с помощью NFC-технологии. Это Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Кроме того, буквально на днях прием оплат с мобильного телефона по NFC начал вести и Модульбанк, который позиционирует себя на рынке в качестве предпринимательского хаба с сервисами и ресурсами для поддержки бизнесменов. Приложение для бизнеса ModulPay обладает опцией приема оплаты банковскими картами через NFC-модуль телефона. Председатель правления Модульбанка Павел Семенов прогнозирует постоянное совершенствование полнофункционального платежного сервиса. Согласно его комментарию, сейчас уже существует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, интегрированная в общую систему, проходит в автоматическом режиме.

Становится понятно, что применение NFC-технологии для приема оплаты через мобильный телефон сейчас является максимально востребованным у потребителя способом расчетов, поэтому постоянно обрастает новыми возможностями. Это удобно, быстро и безопасно, и россияне все активнее переходят на такой метод оплаты своих покупок.

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