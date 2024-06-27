В Модульбанке объяснили принцип работы сервиса оплаты через NFS телефона

В РФ многие банки предоставляют потребителям возможность проводить платежи с помощью NFC-технологии. Это Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Кроме того, буквально на днях прием оплат с мобильного телефона по NFC начал вести и Модульбанк, который позиционирует себя на рынке в качестве предпринимательского хаба с сервисами и ресурсами для поддержки бизнесменов. Приложение для бизнеса ModulPay обладает опцией приема оплаты банковскими картами через NFC-модуль телефона. Председатель правления Модульбанка Павел Семенов прогнозирует постоянное совершенствование полнофункционального платежного сервиса. Согласно его комментарию, сейчас уже существует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, интегрированная в общую систему, проходит в автоматическом режиме.