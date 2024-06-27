В Перми отремонтирована дорога к одному из популярных мест отдыха молодежи

Всего по дорожному нацпроекту в текущем году планируется привести в порядок более 50 км дорог, отремонтировать 11 мостов и путепроводов по всему Пермскому краю. По поручению главы региона о заблаговременной контрактации в Перми план ремонта на 2024 год был выполнен почти полностью еще в 2023 году. Подрядные организации досрочно отремонтировали участки по ул. 9-го Мая, Адмирала Макарова, Лебедева и другие. В общей сложности обновлены 10 улиц общей протяженностью 12 км. В нынешнем строительном сезоне планируется выполнить ремонт на ул. Монастырской, Достоевского, Лянгасова и других — всего почти 20 улиц общей протяженностью 22,4 км.