В Перми отремонтирована дорога к одному из популярных мест отдыха молодежи

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Перми отремонтирован участок ул. Екатерининской, который ведет к центральному экстрим-парку города. Работы проведены благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Как рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края, в ходе нацпроекта привели в порядок отрезок между ул. Крисанова и Плеханова, общая его протяженность составила 400 м. Оставшаяся часть улицы до площади Гайдара отремонтирована на средства субсидии, выделенной из бюджета Пермского края. Подрядчик ООО «Аракс» за два месяца выполнил работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и замене бортового камня. Также он отремонтировал горловины верхних строений коммуникационных колодцев, уложил два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. Были отремонтированы тротуары и парковочные карманы. В завершение работ строители нанесли дорожную разметку и установили новые знаки.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что нацпроект позволяет комплексно подойти к ремонту дорог. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и ограждения, остановочные павильоны, съезды и тротуары. Дороги становятся комфортными и безопасными и для водителей, и для пешеходов.
Всего по дорожному нацпроекту в текущем году планируется привести в порядок более 50 км дорог, отремонтировать 11 мостов и путепроводов по всему Пермскому краю. По поручению главы региона о заблаговременной контрактации в Перми план ремонта на 2024 год был выполнен почти полностью еще в 2023 году. Подрядные организации досрочно отремонтировали участки по ул. 9-го Мая, Адмирала Макарова, Лебедева и другие. В общей сложности обновлены 10 улиц общей протяженностью 12 км. В нынешнем строительном сезоне планируется выполнить ремонт на ул. Монастырской, Достоевского, Лянгасова и других — всего почти 20 улиц общей протяженностью 22,4 км.