В Перми отремонтируют одно из старейших медицинских учреждений города

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Перми нашли подрядчика на право разработки научно-проектной документации по сохранению здания объекта культурного наследия «Здание, где во 2-й клинической больнице работал И. А. Иванов», расположенного на ул. Плеханова, 36, корпус 1. Заказчиком стало ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 2 имени Федора Христофоровича Граля».
Стоимость контракта составила 1 млн 165 тыс. рублей. Имя победителя аукциона не уточняется. Согласно техническому заданию, планируется ремонт крыши здания. Работы пройдут за счет средств заказчика. Основанием для ремонта стало задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Работы начнутся со дня подписания договора, срок сдачи обозначен на 30 сентября текущего года.
«Городская клиническая больница № 2 имени Федора Граля» является одним из старейших медицинских учреждений города. Она была основана 3 октября 1915 года под названием «Лазарет Красного Креста для крестьян Пермской губернии». В 1920 году на базе больницы открыли две кафедры медицинского факультета, с того момента больница стала клинической.