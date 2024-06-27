В Перми отремонтируют одно из старейших медицинских учреждений города

«Городская клиническая больница № 2 имени Федора Граля» является одним из старейших медицинских учреждений города. Она была основана 3 октября 1915 года под названием «Лазарет Красного Креста для крестьян Пермской губернии». В 1920 году на базе больницы открыли две кафедры медицинского факультета, с того момента больница стала клинической.