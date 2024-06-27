В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр

Проведением работ на объекте стало решение Пермской городской думы от 27.02.2024 г. №22 О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 19.12.2023 № 265 «О бюджете города Перми на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать в здании пол в актовом зале, пол и дверной блок в сан. узле, потолки и дверной блок в коридоре, а также цоколь и кровлю.