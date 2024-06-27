В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Администрация Мотовилихинского района Перми объявила аукцион на право ремонта общественного центра на ул. Труда, 61. Стоимость контракта составила 1 млн 151 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Проведением работ на объекте стало решение Пермской городской думы от 27.02.2024 г. №22 О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 19.12.2023 № 265 «О бюджете города Перми на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать в здании пол в актовом зале, пол и дверной блок в сан. узле, потолки и дверной блок в коридоре, а также цоколь и кровлю.
Завершить ремонт общественного центра следует по 13 сентября текущего года. Подать заявку на участие в торгах можно до 8 июля. Победитель конкурса станет известен 10 июля.
Открытие первого модульного центра в Перми состоялось летом 2022 года, его площадь составляет 160 кв. м. На его территории установлены детская и спортивная площадки, скамейки и качели с навесом. Внутри здания находится участковый пункт полиции, актовый зал, кабинет для кружковой деятельности, кабинет ТОС.