В Перми установят более 1000 дорожных знаков

Кроме того, исполнитель должен установить 120 безбарьерных ограждений, а также отрегулировать количество искусственных неровностей, направляющих устройств, дорожных и пешеходных ограждений. Дата начала и окончания работ в техническом задании не указана. Не обозначен также и источник финансирования.