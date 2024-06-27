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В Перми установят более 1000 дорожных знаков

В Перми установят более 1000 дорожных знаков

27 июня 2024, 06:15
На установку технических средств организации дорожного движения в краевой столице потратят 14,7 млн рублей.

МКУ «Содержание объектов благоустройство» объявило аукцион на право установки технических средств организации дорожного движения в Перми. Стоимость контракта составила 14 млн 695 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется установить на территории города 825 дорожных знаков типоразмера «3 „по ГОСТ Р 32945-2014, 281 дорожный знак на флуоресцентных щитах размером типоразмера „2“ по ГОСТ Р 32945-2014, 370 оцинкованных стоек (76 мм) или тросовых растяжек, 50 выносных кронштейнов, 10 оцинкованных опор (114 мм) или окрашенных в серый цвет (159 мм).

Кроме того, исполнитель должен установить 120 безбарьерных ограждений, а также отрегулировать количество искусственных неровностей, направляющих устройств, дорожных и пешеходных ограждений. Дата начала и окончания работ в техническом задании не указана. Не обозначен также и источник финансирования.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 июля. Победитель торгов станет известен 23 июля.

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#Пермь#Госзакупки#Конкурс#Аукцион#Дорожные знаки#Искусственные неровности#МКУ#Победитель#Флуоресцентные щиты#Оцинкованные стойки#Тросовые растяжки#Кронштейны#Ограждения#Устройства
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