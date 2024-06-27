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В Перми в июле стартуют съемки комедии «Аэропорт»

В Перми в июле стартуют съемки комедии «Аэропорт»

27 июня 2024, 08:17
Кинокомпания начала поиск актеров и дублеров.

В июле в Перми запланированы съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». В настоящий момент идет поиск актеров и дублеров для участия в проекте. Главные роли в кинокартине сыграют Камиль Ларин и Роман Курцев. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой Пермскую кинокомиссию.

Местом проведения съемок станет пермский аэропорт. В Перми также снимут несколько экстремальных сцен. Кинокомпания находится в поисках актеров и дублеров, в частности нужны дублеры для Ларина и Курцына. Дублеры должны соответствовать следующих внешним показателям: рост 170-180 см, размер одежды 50-52, сходство с актерами.

Помимо того, требуется брутальный мужчина 35-45 лет на роль итальянского предпринимателя и мужчина кавказской внешности на роль гастарбайтера.

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#Аэропорт#Пермь#Кино#Актеры#Съемки#Дублеры#Камиль Ларин#Роман Курцев#Экстремальные сцены
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