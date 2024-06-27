В Перми в июле стартуют съемки комедии «Аэропорт»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В июле в Перми запланированы съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». В настоящий момент идет поиск актеров и дублеров для участия в проекте. Главные роли в кинокартине сыграют Камиль Ларин и Роман Курцев. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой Пермскую кинокомиссию.
Местом проведения съемок станет пермский аэропорт. В Перми также снимут несколько экстремальных сцен. Кинокомпания находится в поисках актеров и дублеров, в частности нужны дублеры для Ларина и Курцына. Дублеры должны соответствовать следующих внешним показателям: рост 170-180 см, размер одежды 50-52, сходство с актерами.
Помимо того, требуется брутальный мужчина 35-45 лет на роль итальянского предпринимателя и мужчина кавказской внешности на роль гастарбайтера.