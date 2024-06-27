В Перми в июле стартуют съемки комедии «Аэропорт»

В июле в Перми запланированы съемки нового полнометражного фильма «Аэропорт». В настоящий момент идет поиск актеров и дублеров для участия в проекте. Главные роли в кинокартине сыграют Камиль Ларин и Роман Курцев. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой Пермскую кинокомиссию.