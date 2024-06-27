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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива

В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива

27 июня 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
По данным Росстата сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98

В среднем все виды автомобильного топлива в Пермском крае за неделю с 17 по 24 июня, подорожали более, чем на 20 копеек за литр. Рост цен ускоряется, так как это больше недельных значений в мае-начале июня, сообщает Росстат.

Так, бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо за неделю подорожали на 21 копейку за литр: до 51 рубля 90 копеек, 56 рублей 41 копеек и 66 рублей 17 копеек соответственно.

Лидером роста — на 25 копеек за литр — стал бензин АИ-98. Он стоит в среднем 71 рубль 29 копеек за литр.

За период с 18 по 24 июня 2024 г. изменение цен на бензин было зафиксировано в 77 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми +1,5%. В целом в России все виды автомобильного топлива подорожали за неделю в диапазоне от 0,2 до 0,5%.

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#Экономика#Бензин#Рост цен#Повышение цен
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