В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива

За период с 18 по 24 июня 2024 г. изменение цен на бензин было зафиксировано в 77 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми +1,5%. В целом в России все виды автомобильного топлива подорожали за неделю в диапазоне от 0,2 до 0,5%.