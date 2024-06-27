В Верещагино простятся с погибшими на СВО сержантом и ефрейтором

Алексей Попов родился 26 декабря 1976 года в Верещагино. Окончил школу №121, отучился на слесаря подвижного состава в ПУ-61. После армии устроился работать в вагонное депо, трудился на городских предприятиях. У Алексея остались два сына Александр и Иван, а также мать Надежда. Как рассказали в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб 11 мая, он был ефрейтором, стрелком 1 штурмового отделения 2 штурмового полка 90 танковой дивизии.