В Верещагино простятся с погибшими на СВО сержантом и ефрейтором

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В эту субботу, 29 июня, во Дворце досуга в Верещагино состоится церемония прощания с двумя погибшими на СВО военнослужащими — Иваном Политовым и Алексеем Поповым. Отпевание пройдет в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
Иван Политов родился 3 июля 1977 года в селе Кабалуд Кезского района. Окончил среднюю школу, поступил в Зюкайское училище, обучался в ДОСААФе. В 1995–1997 годах служил в армии, в 2000–2002 годах — по контракту, участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане. Работал в строительной отрасли. Погиб 5 февраля текущего года в звании сержанта гвардии, стрелка-помощника гранатометчика. У него остались сестра Надежда, братья Алексей и Владимир.
Алексей Попов родился 26 декабря 1976 года в Верещагино. Окончил школу №121, отучился на слесаря подвижного состава в ПУ-61. После армии устроился работать в вагонное депо, трудился на городских предприятиях. У Алексея остались два сына Александр и Иван, а также мать Надежда. Как рассказали в пресс-службе администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб 11 мая, он был ефрейтором, стрелком 1 штурмового отделения 2 штурмового полка 90 танковой дивизии.