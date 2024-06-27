В Закамске восемь школ признаны небезопасными

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
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Updated Сегодня, 15:40
В Кировском районе Перми восемь школ признаны небезопасными для детей и коллектива. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В мае–июне текущего года прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными организациями требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Установлено, что в восьми школах, находящихся на территории района, выявлены факты отсутствия автономной системы экстренного оповещения, неисправности системы эвакуации, нарушения порядка организации охраны и контроля доступа в здания.
По данным фактам прокурором директорам образовательных учреждений внесены представления, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по статьям 20.4 КоАП РФ (нарушение пожарной безопасности), 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)).
Указанные административные материалы направлены для рассмотрения по существу в уполномоченные органы, фактическое устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.