В Закамске восемь школ признаны небезопасными

В мае–июне текущего года прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными организациями требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Установлено, что в восьми школах, находящихся на территории района, выявлены факты отсутствия автономной системы экстренного оповещения, неисправности системы эвакуации, нарушения порядка организации охраны и контроля доступа в здания.