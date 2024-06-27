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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Перми восемь школ признаны небезопасными

В Закамске восемь школ признаны небезопасными

27 июня 2024, 15:38
Фото: 1MI

В Перми восемь школ признаны небезопасными

Такой вывод по результатам проведенной проверки сделала прокуратура.
Сюжет
Школа

В Кировском районе Перми восемь школ признаны небезопасными для детей и коллектива. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В мае–июне текущего года прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными организациями требований законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Установлено, что в восьми школах, находящихся на территории района, выявлены факты отсутствия автономной системы экстренного оповещения, неисправности системы эвакуации, нарушения порядка организации охраны и контроля доступа в здания.

По данным фактам прокурором директорам образовательных учреждений внесены представления, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по статьям 20.4 КоАП РФ (нарушение пожарной безопасности), 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)).

Указанные административные материалы направлены для рассмотрения по существу в уполномоченные органы, фактическое устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

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#Общество#Пермь#Школа#Прокуратура
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