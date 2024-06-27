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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Зарубежный брокер — не роскошь, а средство передвижения

Зарубежный брокер — не роскошь, а средство передвижения

27 июня 2024, 12:39
Фото: 1MI
В условиях инфляции и геополитической турбулентности инвестирование остается эффективным методом сохранения и приумножения сбережений.

Очевидно, что в сегодняшних реалиях особенно ценится возможность осуществлять вложения в глобальном масштабе — на различных международных площадках в максимально широкий спектр финансовых инструментов. Между тем для россиян выход на мировые рынки через российских посредников сейчас затруднен. Именно поэтому все большее резидентов РФ пользуется услугами зарубежных брокеров, которые предоставляют доступ к международным площадкам. Ниже мы обсудим, как россияне могут осуществлять инвестиции на мировых рынках сейчас, в условиях санкционных ограничений и изменений в законодательстве.

Согласно данным ЦБ РФ, на начало 2024 года объем средств, размещенных россиянами за рубежом, достиг 6,7 трлн рублей. Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России, в 2023 году россияне открыли в общей сложности 1,8 млн зарубежных счетов, а число владельцев таких счетов выросло на 70%, превысив 539 тыс. человек. Таким образом, можно говорить о всплеске популярности так называемого брокерского туризма — явления, которое существовало давно, но стало особенно распространенным в 2022 году. Причин для этого множество, включая ряд неоспоримых преимуществ, которые получает инвестор, открывающий счет у зарубежного брокера:

  • Защита от геополитической турбулентности. Любой рынок — и российский в частности — подвержен влиянию политических событий и негативного новостного потока, которое порождает высокую волатильность. Вложение средств в зарубежные активы помогает снизить зависимость от геополитических факторов и сформировать более стабильный и диверсифицированный инвестиционный портфель.
  • Диверсификация по географическому принципу и типу активов. Счет у зарубежного брокера обеспечивает прямой доступ к глобальным активам, торгуемым на различных мировых площадках, включая биржи США, Европы и Азии. Это дает возможность вкладывать средства в передовые компании всего мира. Помимо акций крупнейших международных корпораций, таких как Tesla, Apple и Microsoft, инвесторы могут осуществлять вложения в облигации, биржевые фонды (ETF) на иностранные бумаги, деривативы (опционы и фьючерсы), а также участвовать в IPO иностранных компаний.
  • Высокая ликвидность ценных бумаг. Объем средств на глобальных биржах исчисляется триллионами долларов, а купить или продать акции можно в любой момент.
  • Относительные стабильность и прозрачность условий торгов. Торги на развитых рынках осуществляются в соответствии с законами и регуляторными требованиями, которые прошли проверку временем. Также клиенты зарубежных брокеров получают возможность торговать, даже не имея статуса квалифицированного инвестора.

Справедливости ради следует отметить ряд сложностей, с которыми могут столкнуться неподготовленные инвесторы, выходящие на международные рынки через иностранного посредника:

  • Самостоятельная налоговая подотчетность. Владельцы иностранных брокерских счетов, являющиеся налоговыми резидентами России, должны самостоятельно ежегодно подавать в ФНС РФ декларацию по форме 3-НДФЛ и тем самым отчитываться о счетах и движении средств за рубежом, а также самостоятельно производить расчет налогов по прибыли.
  • Сложность денежных переводов. При выборе зарубежного брокера следует обращать внимание на наличие возможности открывать счета и делать переводы в рублях, иначе потенциальный инвестор из РФ столкнется с трудностями при поиске вариантов пополнения заграничных счетов и вывода средств. Например, российские инвесторы не могут открывать рублевые счета в американской брокерской фирме Interactive Brokers или в кипрском Just2trade, а это означает, что им придется пополнять счет только в валюте.
  • Языковой барьер. Если выбранный брокер осуществляет операционную деятельность в Турции, ОАЭ и прочих дружественных, но далеких по языковому и культурологическому признакам юрисдикциях, то потенциальный инвестор должен довольно хорошо владеть английским языком — прежде всего для того, чтобы понять условия брокерского обслуживания и юридические тонкости.

Последние две сложности можно устранить, если обращаться к брокеру из стран СНГ. Судя по данным статистики за 2022 и 2023 годы, россияне, которых интересует открытие брокерских счетов за рубежом, отдают предпочтение Армении, Узбекистану и в особенности Казахстану, который предоставляет доступ к широкому спектру бирж и ликвидных инструментов, характеризуется высокой цифровизацией банковской и инвестиционной инфраструктуры, поддерживает хорошие отношения с Россией, имеет схожее законодательство и ряд других преимуществ в виде отсутствия языкового барьера и проблем с пополнением рублевого счета.

Такие казахстанские брокеры, как Freedom Finance Global, Centras Securities и SkyBridge Invest, предлагают различные возможности для инвестирования. Брокерский счет можно открыть дистанционно и в рублях, а перевод денег из России в Казахстан обычно происходит быстро и без проблем, особенно если у брокера, как, например, у Freedom Finance Global, имеется собственный банк (Freedom Bank).

#Экономика#Биржа
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