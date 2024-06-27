Зарубежный брокер — не роскошь, а средство передвижения

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Очевидно, что в сегодняшних реалиях особенно ценится возможность осуществлять вложения в глобальном масштабе — на различных международных площадках в максимально широкий спектр финансовых инструментов. Между тем для россиян выход на мировые рынки через российских посредников сейчас затруднен. Именно поэтому все большее резидентов РФ пользуется услугами зарубежных брокеров, которые предоставляют доступ к международным площадкам. Ниже мы обсудим, как россияне могут осуществлять инвестиции на мировых рынках сейчас, в условиях санкционных ограничений и изменений в законодательстве.
Согласно данным ЦБ РФ, на начало 2024 года объем средств, размещенных россиянами за рубежом, достиг 6,7 трлн рублей. Как сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России, в 2023 году россияне открыли в общей сложности 1,8 млн зарубежных счетов, а число владельцев таких счетов выросло на 70%, превысив 539 тыс. человек. Таким образом, можно говорить о всплеске популярности так называемого брокерского туризма — явления, которое существовало давно, но стало особенно распространенным в 2022 году. Причин для этого множество, включая ряд неоспоримых преимуществ, которые получает инвестор, открывающий счет у зарубежного брокера:
Справедливости ради следует отметить ряд сложностей, с которыми могут столкнуться неподготовленные инвесторы, выходящие на международные рынки через иностранного посредника:
Последние две сложности можно устранить, если обращаться к брокеру из стран СНГ. Судя по данным статистики за 2022 и 2023 годы, россияне, которых интересует открытие брокерских счетов за рубежом, отдают предпочтение Армении, Узбекистану и в особенности Казахстану, который предоставляет доступ к широкому спектру бирж и ликвидных инструментов, характеризуется высокой цифровизацией банковской и инвестиционной инфраструктуры, поддерживает хорошие отношения с Россией, имеет схожее законодательство и ряд других преимуществ в виде отсутствия языкового барьера и проблем с пополнением рублевого счета.
Такие казахстанские брокеры, как Freedom Finance Global, Centras Securities и SkyBridge Invest, предлагают различные возможности для инвестирования. Брокерский счет можно открыть дистанционно и в рублях, а перевод денег из России в Казахстан обычно происходит быстро и без проблем, особенно если у брокера, как, например, у Freedom Finance Global, имеется собственный банк (Freedom Bank).