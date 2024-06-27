Зарубежный брокер — не роскошь, а средство передвижения

Очевидно, что в сегодняшних реалиях особенно ценится возможность осуществлять вложения в глобальном масштабе — на различных международных площадках в максимально широкий спектр финансовых инструментов. Между тем для россиян выход на мировые рынки через российских посредников сейчас затруднен. Именно поэтому все большее резидентов РФ пользуется услугами зарубежных брокеров, которые предоставляют доступ к международным площадкам. Ниже мы обсудим, как россияне могут осуществлять инвестиции на мировых рынках сейчас, в условиях санкционных ограничений и изменений в законодательстве.