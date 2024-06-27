Житель Кудымкара обвиняется в убийстве 26-летней давности

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Житель Кудымкара обвиняется в убийстве мужчины, совершенном 26 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Уголовное дело возбуждено в 1997 году после сообщения об обнаружении в автомобиле на проезжей части тела мужчины с травмами криминального характера.
Удалось получить доказательства причастности к совершению преступления 45-летнего жителя Кудымкара, который все это время скрывался от правоохранительных органов на территории других регионов под чужим именем.
20 июля 1997 года в Кудымкаре в ходе конфликта на тот момент 18-летний злоумышленник, находясь в автомобиле потерпевшего, начал бить его ножом. В результате полученных телесных повреждений 37-летний потерпевший скончался на месте, а обвиняемый с места преступления скрылся.
Следователями кудымкарцу по факту убийства 37-летнего мужчины, совершенного в 1997 году, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.