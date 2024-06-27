Житель Кудымкара обвиняется в убийстве 26-летней давности

20 июля 1997 года в Кудымкаре в ходе конфликта на тот момент 18-летний злоумышленник, находясь в автомобиле потерпевшего, начал бить его ножом. В результате полученных телесных повреждений 37-летний потерпевший скончался на месте, а обвиняемый с места преступления скрылся.