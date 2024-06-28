Березниковский содовый завод: системы менеджмента соответствуют стандартам

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В течение четырёх дней внешние аудиторы, представители компании TMS RUS, инспектировали работу ряда подразделений предприятия, а также ключевых отделов и служб с учётом соответствия их работы международным стандартам: ISO 9001:2015, определяющего требования к системам менеджмента качества; ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системе экологического менеджмента; ISO 45001:2018, обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья.
Команда аудиторов детально проанализировала производственные процессы в цехах извести, приготовления рассола, кальцинированной соды №1, на участке транспорта, оценила результативность систем менеджмента качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья, процессы управления производством, персоналом, ремонтами, закупками и пр.
Проверяющие не выявили критических несоответствий систем менеджмента АО «БСЗ» требованиям действующих стандартов и дали предприятию положительную рекомендацию для органа по сертификации.
Особо аудиторская комиссия подчеркнула тот факт, что, несмотря на все вызовы времени, предприятие удерживает заданную планку.
Обозначили аудиторы и области для дальнейшего развития и улучшения. В ближайшее время предприятию предстоит разработать соответствующие этим целям мероприятия.
Марина Гребенева, начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ»:
– Приведение действующих систем менеджмента к соответствию требованиям помогает нам грамотно организовать все бизнес-процессы, рационально использовать ресурсы и тем самым создавать условия для повышения эффективности производства. Наличие у предприятия данных сертификатов свидетельствует о стремлении к совершенствованию в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам безопасности труда. Одним из принципов стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001: 2018 является непрерывное улучшение бизнес-процессов, поэтому эта работа должна быть продолжена и в дальнейшем.