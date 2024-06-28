Березниковский содовый завод: системы менеджмента соответствуют стандартам

В течение четырёх дней внешние аудиторы, представители компании TMS RUS, инспектировали работу ряда подразделений предприятия, а также ключевых отделов и служб с учётом соответствия их работы международным стандартам: ISO 9001:2015, определяющего требования к системам менеджмента качества; ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системе экологического менеджмента; ISO 45001:2018, обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья.