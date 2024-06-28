Буцаев назвал сумму общего призового фонда «Зеленой премии» в 2024 году

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в 2024 году компания предусмотрела на общий призовой фонд «Зеленой премии» 9 миллионов рублей. Также в текущем году в рамках конкурса будут выбирать победителей по 3 трекам: профессиональному, общественному и категории «Юннаты». Средства из фонда будут распределены среди победителей в номинациях общественного и юннатского треков, пишет newsnn.ru.
Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» является самым важным событием в области экологического просвещения. Она помогает выявить активных участников общества, бизнеса, учебных заведений и молодежи, которые способствуют развитию экономики замкнутого цикла и проведению реформ в сфере обращения с отходами.
В общественном треке предусмотрено 5 номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены 3 победителя, которым будет предоставлен грант в размере 1 миллиона рублей. В номинации «Экологическая семья» — сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Трем победителям в категории «Экологические центры» Российский экологический оператор выделит гранты по 500 тысяч рублей. Три победителя в категории «Экологическое предпринимательство» также получат грант в размере 500 тысяч рублей. В номинации «Студенчество» будут награждены 10 победителей стипендией в размере 150 тысяч рублей.
В треке «Юннаты» будет проводиться конкурс в двух номинациях. Первая называется «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов». В ней будут определены 10 финалистов, которых пригласят для участия в церемонии награждения. Также предусмотрена номинация «Лидеры юннатов» — 5 победителям будет предоставлен грант на сумму 200 000 рублей.
В профессиональном треке предполагается по 10 финалистов в каждой номинации с приглашением на церемонию.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко пояснил, что экспертная комиссия в заочном формате проведет оценку проектов и составит шорт-лист. На его основе будут определены победители в профессиональном треке, треке «Зеленая премия. Юннаты» и в номинации «Экологическая семья».
Лидеров номинаций «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» будут выбирать на основе оценки экспертной комиссией, шорт-листа и представления проектов перед жюри в формате питчинга.
Все суммы грантов по номинациям обозначены с учетом налогов.