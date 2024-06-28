Буцаев назвал сумму общего призового фонда «Зеленой премии» в 2024 году

В общественном треке предусмотрено 5 номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены 3 победителя, которым будет предоставлен грант в размере 1 миллиона рублей. В номинации «Экологическая семья» — сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. Трем победителям в категории «Экологические центры» Российский экологический оператор выделит гранты по 500 тысяч рублей. Три победителя в категории «Экологическое предпринимательство» также получат грант в размере 500 тысяч рублей. В номинации «Студенчество» будут награждены 10 победителей стипендией в размере 150 тысяч рублей.