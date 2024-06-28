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Published Сегодня, 06:58

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В Перми в воскресенье из-за Первенства России по триатлону закроют движение

Десяток улиц в Перми частично закроют для водителей на полдня

28 июня 2024, 06:58
Фото: properm.ru

В Перми в воскресенье из-за Первенства России по триатлону закроют движение

Парковку также временно ограничат.

В эти выходные, с 29 и 30 июня, в центре Перми на время проведения Первенства России по триатлону будет ограничена парковка и закрыто движение всего транспорта на некоторых участках улиц.

Парковка будет ограничена на ул. Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2), Петропавловской (от Комсомольского проспекта до Сибирской) и Комсомольском проспекте (от Монастырской до Петропавловской). Неудобства продлятся с 7:00 29 июня до 14:00 30 июня, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Кроме того, с 6:00 до 14:00 30 июня будет полностью ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках улиц:

  • Монастырской (от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2);
  • Куйбышева (от ул. Окулова до ул. Советской);
  • Газеты Звезда (от ул. Советской до ул. Газеты Звезда, 2а);
  • Газеты Звезда (от ул. Советской до ул. Ленина);
  • Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Советской);
  • 25 Октября (от ул. Монастырской до ул. Советской);
  • Максима Горького (от ул. Монастырской до ул. Советской);
  • Советской (от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);
  • Петропавловской (от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта);
  • по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Ленина).

Власти просят автомобилистов отнестись с пониманием и заранее спланировать маршрут поездок.

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#Спорт#Авто#Пермская езда#Пермь#Минтранс#Перекрытие
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