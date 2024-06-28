Десяток улиц в Перми частично закроют для водителей на полдня

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В эти выходные, с 29 и 30 июня, в центре Перми на время проведения Первенства России по триатлону будет ограничена парковка и закрыто движение всего транспорта на некоторых участках улиц.
Парковка будет ограничена на ул. Монастырской (от Осинской до Монастырской, 2), Петропавловской (от Комсомольского проспекта до Сибирской) и Комсомольском проспекте (от Монастырской до Петропавловской). Неудобства продлятся с 7:00 29 июня до 14:00 30 июня, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Кроме того, с 6:00 до 14:00 30 июня будет полностью ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках улиц:
Власти просят автомобилистов отнестись с пониманием и заранее спланировать маршрут поездок.