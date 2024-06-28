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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В центре Перми ограничат движение на выходные из-за ремонта трамвайных путей

Движение на перекрестке в центре Перми ограничат из-за ремонта трамвайных путей

28 июня 2024, 06:32
Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми

В центре Перми ограничат движение на выходные из-за ремонта трамвайных путей

Водителей просят заблаговременно планировать поездки.

На перекрестке ул. Ленина и Борчанинова в Перми на выходные временно ограничат движение всех видов транспорта. С 23:00 сегодняшнего дня — 28 июня — до 05:00 понедельника, 1 июля, будет запрещено прямое движение по ул. Ленина через перекресток. Однако сохранится возможность движения с поворотами направо.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края сообщили, что перекрытие вводится с целью обеспечения безопасности движения при проведении реконструкции трамвайных путей на ул. Борчанинова. Ремонтные работы продолжаются — здесь будут заменены основания путей, рельсошпальная решетка, также реконструируют контактную сеть. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездок.

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