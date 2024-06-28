Движение на перекрестке в центре Перми ограничат из-за ремонта трамвайных путей

На перекрестке ул. Ленина и Борчанинова в Перми на выходные временно ограничат движение всех видов транспорта. С 23:00 сегодняшнего дня — 28 июня — до 05:00 понедельника, 1 июля, будет запрещено прямое движение по ул. Ленина через перекресток. Однако сохранится возможность движения с поворотами направо.