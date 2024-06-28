«Единая Россия» презентовала программу по оказанию первой помощи и химбиозащите

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Выпускникам присваивается статус инструкторов, после чего они могут сами проводить обучение людей и получать за это значки.
По словам куратора программы, депутата Госдумы России от ЕР, ветерана СВО Дмитрия Хубезова, для слушателей проводится инструктаж по действиям, предпринимаемым в условиях различных ЧС, а также по наполнению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, тактических аптечек. «В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем», — рассказал эксперт.
Как пишет mkset.ru, к преподаванию программы «Готов к санитарной обороне», разработанной в рамках партпроекта «Здоровое будущее», единороссы привлекли сотрудников Минздрава РФ и центров медицины катастроф, а также волонтеров-медиков. На первом этапе программы обучение проходят силовики, учителя ОБЖ и государственные служащие, которые получают навыки оказания первой помощи.
«В наши регионы, штабы общественной поддержки „Единой России“ будут приезжать самые опытные ребята», — заверил Дмитрий Хубезов. Кроме того, он пообещал, что проект будет распространяться и на граждан с ОВЗ. Ветеран СВО убежден, что все жители нашей страны должны быть способны при необходимости оказать первую помощь.
«Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию», — подытожил он. Об этом пишет сайт ER.RU.
Известно, что в пилотных регионах, таких как Брянская, Курская, Белгородская, Смоленская и Иркутская области, а также Республика Мордовия, россияне уже обучаются первой помощи и азам тактической медицины на курсах и мастер-классах. Помимо этого, в Москве в рамках проекта «Единой России» депутаты ГД РФ, а также сенаторы и сотрудники центрального исполкома партии прошли курс по тактической медицине.