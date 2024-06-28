«Единая Россия» презентовала программу по оказанию первой помощи и химбиозащите

По словам куратора программы, депутата Госдумы России от ЕР, ветерана СВО Дмитрия Хубезова, для слушателей проводится инструктаж по действиям, предпринимаемым в условиях различных ЧС, а также по наполнению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, тактических аптечек. «В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем», — рассказал эксперт.