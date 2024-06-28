Эксперты обсудили изменения в налоговой системе РФ

«Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение т. н. «семейной выплаты». Большинство предложений правительства по налоговым изменениям получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — сообщил Федоров о результатах проведенного исследования.