Эксперты обсудили изменения в налоговой системе РФ

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Российское общество в целом поддерживает предлагаемые изменения налоговой системы. Об этом в ходе круглого стола «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?», организованного Экспертным институтом социальных исследований заявили ведущие социологи, политологи и представители общественности. Экспертные мнения об отношении граждан к налоговой реформе обнародовал «Росбалт».
По данным ВЦИОМ, 58% россиян знают о грядущих налоговых изменениях. Как сообщил глава Центра общественного мнения Валерий Федоров, опрошенные социологами россияне считают, что изменения в налоговых отчислениях сделают финансово-экономическую систему РФ справедливее.
«Самое резонансное изменение — введение прогрессивной шкалы. Оно предопределяет оценку налоговой системы. 78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Таким же абсолютное большинство россиян (84%») считает и введение т. н. «семейной выплаты». Большинство предложений правительства по налоговым изменениям получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — сообщил Федоров о результатах проведенного исследования.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подтвердил наблюдения главы ВЦИОМ. По его словам, «справедливая» налоговая система в представлении общества — это «эффективная» налоговая система. При этом опрошенные специалистами граждане подчеркивали, что изменения должны затрагивать, прежде всего, сверхбогатых людей.
«Также среди критериев справедливости: рост уровня и качества жизни населения, снова сокращение разрыва между наиболее богатыми и бедными слоями, отсутствие „дублирования“ налогов. Прогрессивная шкала налогообложения воспринимается респондентами как справедливая», — отметил Потуремский.
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова подчеркнула, что большинство региональных палат внесли свои предложения и замечания по реформе.
«Например, мы увидели риски по Крайнему Северу — снижение заработных плат, что нивелирует установление государственных гарантий. Поэтому мы предложили рассмотреть возможность изменения размера налогообложения для лиц, кто проживает в таких районах», — заявила Булгакова.
При этом данные ВЦИОМ и ИНСОМАР подтверждают тезис о том, что людям важно знать, куда именно пойдут собранные деньги. Сокращение неравенства между гражданами и увеличение инвестиций в основной капитал поспособствуют достижению социальной справедливости.
Напомним, в мае Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов о реформе налоговой системы в России.
Структурные изменения в налоговой системе для физлиц выглядят следующим образом:
Предложения Минфина рассмотрят в Госдуме в начале июля. По мнению министра финансов Антона Силуанова, принятие прогрессивного НДФЛ позволит «обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет».