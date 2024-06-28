Неизвестная рыба, парк Горького и унылая Пермь. Главные новости недели в Прикамье

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В Перми ощутимо похолодало около недели назад. Тогда после жары в город пришел ураган «Эдгар», который валил деревья и пугал жителей ливнями.
Но не расстраиваемся: доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов рассказал Properm.ru, что летнее тепло обязательно вернется — но это произойдет уже в следующем месяце.
Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев раскритиковал Пермь. По его словам, 10 лет назад в столице Прикамья расцветала культурная революция, а теперь город стал затхлым.
Поводом для рассуждений стал снос арт-объекта скульптора Николая Полисского «Пермские ворота». По словам Лебедева, раньше в Перми было намного лучше, и он поучаствовал в этом как дизайнер. К примеру, Лебедев ранее создал арт-объект «Знак, рядом с которым все фотографируются», установленный у Театра-Театра в июле 2012 года.
Рыбоперерабатывающее предприятие «Пеликан» попалось на производстве непонятной рыбы. Уполномоченное лицо предпринимателя оформило 24 ветеринарных сопроводительных документа на производство 22,54 кг рыбного вяленого ассорти (горбуша/кальмар, минтай/горбуша, горбуша/путассу), где в качестве сырья горбуша не указана.
В итоге Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружило нарушения.
В Кизеле и Осе простились с погибшими на СВО 35-летним рядовым Русланом Аминовым и 45-летним Андреем Кузнецовым. Об Андрее известно, что у него остались сын Иван и дочь Дарья. Он ушел на СВО добровольцем в июле прошлого года, сказал: «Брат служит, и я пойду!».
О Руслане в местной администрации сообщили немного. Известно, что он посмертно награжден Орденом мужества.
В Перми прошла первая из серии встреч по обсуждению перспектив развития парков. Первым вопросом стало возможное преображение парка Горького. На встрече побывали пермские блогеры. По их словам, было непонятно, кто проводил мероприятие и для чего.
Пермяки утверждают, что более 70% опрошенных онлайн и оффлайн хотят оставить парк таким, какой он есть. Власти обещают учесть мнение горожан, но вот горожане сомневаются, что их услышат.