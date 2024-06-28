Неизвестная рыба, парк Горького и унылая Пермь. Главные новости недели в Прикамье

Поводом для рассуждений стал снос арт-объекта скульптора Николая Полисского «Пермские ворота». По словам Лебедева, раньше в Перми было намного лучше, и он поучаствовал в этом как дизайнер. К примеру, Лебедев ранее создал арт-объект «Знак, рядом с которым все фотографируются», установленный у Театра-Театра в июле 2012 года.