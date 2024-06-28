Пермским перевозчикам выписали штрафов на 175 тысяч за неисправные кондиционеры

Ранее пермяки жаловались на неработающие кондиционеры в автобусе временного маршрута №72 «ТРЦ „Планета“ — ЦУМ». Вчера вечером, 4 июня, корреспондент Properm.ru убедилась в этом, проехав в сторону «Планеты». Хотя в салоне автобуса было не очень много пассажиров, кондиционер не работал, а приоткрытые окна ситуацию не меняли.