Пермским перевозчикам выписали штрафов на 175 тысяч за неисправные кондиционеры

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Updated Сегодня, 12:02
В жаркие дни контролёрами на предмет работы кондиционеров было проверено более 1,5 тысяч автобусов и трамваев. Общая сумма штрафов для перевозчиков за эти нарушения составит около 175 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
«Приступая к исполнению контракта, перевозчик берет на себя обязательства самостоятельно обслуживать транспортное средство и обеспечивать работоспособность всех систем. Перевозчики будут оштрафованы за выявленные нарушения также, как за срывы рейсов или неисправность другого оборудования», — комментирует начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.
В дальнейшем департамент транспорта планирует включить в требования контрактов на обслуживание маршрутов обязательную установку датчиков работы кондиционеров. Такая система позволит более эффективно следить за исправностью климатической системы, а также применять санкции к перевозчикам за неисполнение требований муниципальных контрактов.
Ранее пермяки жаловались на неработающие кондиционеры в автобусе временного маршрута №72 «ТРЦ „Планета“ — ЦУМ». Вчера вечером, 4 июня, корреспондент Properm.ru убедилась в этом, проехав в сторону «Планеты». Хотя в салоне автобуса было не очень много пассажиров, кондиционер не работал, а приоткрытые окна ситуацию не меняли.
Корреспондент рассказала о ситуации в комментариях к посту в официальном Telegram-канале администрации Перми. Сегодня, 5 июня, ей ответили: «Маршрут №72 временный. На нём нет специальных требований к работе кондиционера и принудить перевозчика его установить, к сожалению, нельзя».