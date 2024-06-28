Пермский суд продлил срок содержания под стражей виновнику смертельного ДТП у ЦУМа

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Вчера, 27 июня, Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей обвиняемому в смертельном ДТП Богдану Сулиге на два месяца до 20 августа. Дело поступило в суд 20 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В пермском райсуде прошло открытое судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения по уголовному делу в отношении Богдана Сулиги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения»).
По версии следственных органов, утром 3 марта 2024 года мужчина, управляя в состоянии наркотического опьянения автомобилем «Ниссан Теана», проехал на красный сигнал светофора перекресток ул. Ленина и Комсомольского проспекта. В результате чего, водитель допустил столкновение с другой машиной и сбил трех пешеходов — девушку и двух молодых людей. От полученных травм пермячка скончалась на месте, юноши были госпитализированы. Водитель «Нисса» скрылся с места преступления.
В ходе судебного заседания Богдан Сулига и его защитник ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По мнению прокуратуры, оснований для отмены или изменения действующей меры пресечения в виде содержания обвиняемого под стражей нет.
Суд решил продлить срок содержания под стражей обвиняемого, так как он обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 8 июля.