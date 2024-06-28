Пермячка заключила фиктивный брак в Петербурге, который выявили через шесть лет

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения миграционного законодательства на поднадзорной территории. Была выявлена нарушительница, брак которой заподозрили в фиктивности, сообщает краевая прокуратура.
Пермячке поступило предложение от гражданина Таджикистана заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Женщина предложение приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован. В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели, совместного хозяйства не вели.
По результатам проверки прокурор района обратился в суд в Санкт-Петербурге с административным исковым заявлением признать данную запись акта гражданского состояния недействительной и ее аннулировании отделом ЗАГС.