properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Пермячка заключила фиктивный брак в Петербурге, который выявили через шесть лет

Пермячка заключила фиктивный брак в Петербурге, который выявили через шесть лет

28 июня 2024, 16:09
Фото: 1MI
Прокуратура подала иск в суд.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения миграционного законодательства на поднадзорной территории. Была выявлена нарушительница, брак которой заподозрили в фиктивности, сообщает краевая прокуратура.

Пермячке поступило предложение от гражданина Таджикистана заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Женщина предложение приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован. В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели, совместного хозяйства не вели.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд в Санкт-Петербурге с административным исковым заявлением признать данную запись акта гражданского состояния недействительной и ее аннулировании отделом ЗАГС.

Читайте также:
Пермский суд продлил срок содержания под стражей виновнику смертельного ДТП у ЦУМаБывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особнякМужчина украл в пермских подъездах без малого полкилометра интернет-кабеля
#Общество#Суд#Пермь#Брак
Подпишитесь
Фейкометы и вымогатели против коррупционеров и взяточников. О чем молчат журналисты
Сегодня, 10:09
Неизвестная рыба, парк Горького и унылая Пермь. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 13:00
Пермским перевозчикам выписали штрафов на 175 тысяч за неисправные кондиционеры
Сегодня, 12:00
Режим ЧС введен в 2023-м. В Перми расселят аварийные дома на Куйбышева и Чусовской
Сегодня, 12:48
В Екатеринбурге начали изучать жалобы на приговор бывшему пермскому контрразведчику
Сегодня, 07:53
В Перми впервые судили криминального авторитета* за то, что он криминальный авторитет
Сегодня, 09:19