Пермячка заключила фиктивный брак в Петербурге, который выявили через шесть лет

Пермячке поступило предложение от гражданина Таджикистана заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Женщина предложение приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован. В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели, совместного хозяйства не вели.