Пешие прогулки рекомендуются людям, страдающим от болей в спине

Боль в позвоночнике зачастую бывает очень сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. В результате исследования было доказано, что те, кто ежедневно ходит пешком, на 43% реже жалуются на боль в спине. У испытуемых, которых все же продолжали беспокоить боли, временной промежуток между приступами увеличивался примерно вдвое при подключении пеших прогулок. Кроме того, ходьба положительно влияет и на показатели здоровья в целом, а также на качество жизни, пишет newia.ru.