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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Пешие прогулки рекомендуются людям, страдающим от болей в спине

Пешие прогулки рекомендуются людям, страдающим от болей в спине

28 июня 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
По итогам нового исследования ученые выяснили, что люди, страдающие болями в спине, могут улучшить свое самочувствие, если возьмут за привычку ежедневные получасовые прогулки. О том, как этот способ работает при болях в позвоночнике, в нашем материале.

Боль в позвоночнике зачастую бывает очень сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. В результате исследования было доказано, что те, кто ежедневно ходит пешком, на 43% реже жалуются на боль в спине. У испытуемых, которых все же продолжали беспокоить боли, временной промежуток между приступами увеличивался примерно вдвое при подключении пеших прогулок. Кроме того, ходьба положительно влияет и на показатели здоровья в целом, а также на качество жизни, пишет newia.ru.

В качестве испытуемых выступали 700 человек, переживших недавний приступ болей в позвоночнике. Эксперимент длился в течение трех лет. 50% испытуемых занимались по индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, а контрольная группа не участвовала в занятиях.

Выяснилось, что у группы, которая занималась ходьбой, средний период без возникновения болевого синдрома составлял около 208 дней, а в контрольной группе он был ограничен 112 днями.

Помимо этого, у тренировавшихся участников эксперимента на 28% сократился риск рецидива болей в пояснице.

При ходьбе задействуются связки и мышцы спины. Они образуют мышечный корсет, поддерживающий позвоночник. Благодаря этому снижается частота возникновения болей.

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