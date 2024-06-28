Пешие прогулки рекомендуются людям, страдающим от болей в спине

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Боль в позвоночнике зачастую бывает очень сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. В результате исследования было доказано, что те, кто ежедневно ходит пешком, на 43% реже жалуются на боль в спине. У испытуемых, которых все же продолжали беспокоить боли, временной промежуток между приступами увеличивался примерно вдвое при подключении пеших прогулок. Кроме того, ходьба положительно влияет и на показатели здоровья в целом, а также на качество жизни, пишет newia.ru.
В качестве испытуемых выступали 700 человек, переживших недавний приступ болей в позвоночнике. Эксперимент длился в течение трех лет. 50% испытуемых занимались по индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, а контрольная группа не участвовала в занятиях.
Выяснилось, что у группы, которая занималась ходьбой, средний период без возникновения болевого синдрома составлял около 208 дней, а в контрольной группе он был ограничен 112 днями.
Помимо этого, у тренировавшихся участников эксперимента на 28% сократился риск рецидива болей в пояснице.
При ходьбе задействуются связки и мышцы спины. Они образуют мышечный корсет, поддерживающий позвоночник. Благодаря этому снижается частота возникновения болей.