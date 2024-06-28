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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Подмосковные хирурги удалили пациенту гематому размером с яйцо

28 июня 2024, 10:32
Хирурги из подмосковного Подольска спасли пациента от последствий инсульта. У него удалили внутримозговую гематому размером с куриное яйцо через небольшой разрез. Операцию провели с помощью передового оборудования.

Пациента с геморрагическим инсультом, который вызвал образование гематомы в головном мозге, доставили в региональный центр сосудистой хирургии Подольской областной клинической больницы.

Обследование на компьютерном томографе показало, что кровоизлияние было действительно крупным — примерно как крупное куриное яйцо. Его объем составлял более 60 кубических сантиметров. Это привело к тому, что пациент испытывал затруднения с движением и речью. Было принято решение о необходимости операции, пишет regions.ru.

С использованием специальной навигации была выбрана точка доступа и оптимальный путь для удаления кровоизлияния. Разрез мягких тканей был всего лишь два сантиметра, что минимизировало повреждения. Благодаря этому пациенту требовалось меньше времени на восстановление после операции. Его способность к передвижению быстро восстановилась, и уже через неделю после вмешательства его выписали домой.

Врачи из Подольска используют микрохирургические и эндоскопические методы при лечении геморрагического инсульта.

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