Подмосковные хирурги удалили пациенту гематому размером с яйцо

С использованием специальной навигации была выбрана точка доступа и оптимальный путь для удаления кровоизлияния. Разрез мягких тканей был всего лишь два сантиметра, что минимизировало повреждения. Благодаря этому пациенту требовалось меньше времени на восстановление после операции. Его способность к передвижению быстро восстановилась, и уже через неделю после вмешательства его выписали домой.