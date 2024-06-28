Подмосковные хирурги удалили пациенту гематому размером с яйцо

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Пациента с геморрагическим инсультом, который вызвал образование гематомы в головном мозге, доставили в региональный центр сосудистой хирургии Подольской областной клинической больницы.
Обследование на компьютерном томографе показало, что кровоизлияние было действительно крупным — примерно как крупное куриное яйцо. Его объем составлял более 60 кубических сантиметров. Это привело к тому, что пациент испытывал затруднения с движением и речью. Было принято решение о необходимости операции, пишет regions.ru.
С использованием специальной навигации была выбрана точка доступа и оптимальный путь для удаления кровоизлияния. Разрез мягких тканей был всего лишь два сантиметра, что минимизировало повреждения. Благодаря этому пациенту требовалось меньше времени на восстановление после операции. Его способность к передвижению быстро восстановилась, и уже через неделю после вмешательства его выписали домой.
Врачи из Подольска используют микрохирургические и эндоскопические методы при лечении геморрагического инсульта.