После заражения клиента сальмонеллёзом закрыли пермское кафе «Шаурма №1»

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Индустриальный районный суд постановил закрыть заведение общественного питания «Шаурма №1» на ул. Архитектора Свиязева, 30. В этом кафе клиент заразился сальмонеллёзом.
Сотрудниками Роспотребнадзора проведены проверочные мероприятия, по итогам которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении.
— Индустриальный районный суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Работу заведения приостановили на 45 суток, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.