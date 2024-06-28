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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Власти показали проект преображения музея-заповедника в Соликамске

Проект преображения музея-заповедника в Соликамске могут утвердить до конца года

28 июня 2024, 05:21
Фото: пресс-служба МинЖКХ Пермского края

Власти показали проект преображения музея-заповедника в Соликамске

Победа в конкурсе поможет привлечь федеральные деньги.

Власти Соликамского городского округа надеются выиграть во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» национального проекта «Жилье и городская среда». Они подали заявку, чтобы благоустроить территорию музея-заповедника «Сользавод» и сделать его более привлекательным для посещения туристами.

Так территория музея выглядит сейчас.Так территория музея выглядит сейчас.
Так территория музея выглядит сейчас.
Фото: пресс-служба МинЖКХ Пермского края

Победители конкурса получат средства на реализацию проекта из федерального бюджета. Итоги подведут до конца текущего года, ранее рассказали в пресс-службе администрации Соликамского округа.

Пространство находится на берегу реки Боровой и занимает около 2,4 га. Ежегодно его посещают более 860 тыс. человек. По проекту благоустройства предусмотрено строительство нескольких зон отдыха. Власти планируют, что на территории музея появятся зоны отдыха с шезлонгами и смотровые площадки, в том числе для маломобильных групп населения. Как рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края, также соорудят беседку-купалку, сувенирную лавку и кафе, детскую площадку «Баржа», беседки-барбекю, арт-объекты и сцену на пирсе. Откроется прокат велосипедов, роликов, лыжероллеров и лыж.

Фото: пресс-служба МинЖКХ Пермского края

На территории музея будут размещены малые архитектурные формы, обустроено озеленение и освещение. Кроме того, предусмотрена парковка для всех видов транспорта.

Фото: пресс-служба МинЖКХ Пермского края
Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника
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#Общество#Пермь#Музей#Соликамск#Заповедник Сользавод
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