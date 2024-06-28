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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Дом на Куйбышева, 68.

Режим ЧС введен в 2023-м. В Перми расселят аварийные дома на Куйбышева и Чусовской

28 июня 2024, 12:48
Фото: properm.ru
Дом на Куйбышева, 68.

В Перми с июля обещают расселить аварийные дома на Куйбышева, 68 и Чусовской, 42

Оба здания опасны для проживания.

В Перми с понедельника, 1 июля, начнется расселение двух аварийных домов по ул. Чусовская, 42 и Куйбышева, 68. Ранее в отношении зданий был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

Режим ЧС в отношении дома на Чусовской, 42 введен постановлением мэрии от 1 марта прошлого года. В здании есть трещины, частично обрушились конструкции потолка, а также разрушилась лестница. Жильцов эвакуировали из дома и предложили им жилье из маневренного фонда.

Режим ЧС в отношении дома по ул. Куйбышева, 68 введен постановлением городских властей от 20 октября прошлого года. Здесь также обнаружено, что здание опасно для проживания: межэтажные деревянные перекрытия в плохом состоянии, как и фасад здания по периметру и места общего пользования. Жильцов дома тоже эвакуировали и предложили переселиться в маневренный фонд.

В минувший вторник, 25 июня, на заседании Пермской городской думы было решено выделить средства для расселения этих двух аварийных домов. Пермяки могут подавать документы с понедельника, 1 июля, в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 (часы приема: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00). Кроме того, можно обратиться за консультацией по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

В Перми снова произошел пожар в расселенном аварийном доме на Куйбышева, 68
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#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Администрация Перми
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