Режим ЧС введен в 2023-м. В Перми расселят аварийные дома на Куйбышева и Чусовской

В минувший вторник, 25 июня, на заседании Пермской городской думы было решено выделить средства для расселения этих двух аварийных домов. Пермяки могут подавать документы с понедельника, 1 июля, в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 (часы приема: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00). Кроме того, можно обратиться за консультацией по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.