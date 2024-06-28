Режим ЧС введен в 2023-м. В Перми расселят аварийные дома на Куйбышева и Чусовской

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:50
В Перми с понедельника, 1 июля, начнется расселение двух аварийных домов по ул. Чусовская, 42 и Куйбышева, 68. Ранее в отношении зданий был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.
Режим ЧС в отношении дома на Чусовской, 42 введен постановлением мэрии от 1 марта прошлого года. В здании есть трещины, частично обрушились конструкции потолка, а также разрушилась лестница. Жильцов эвакуировали из дома и предложили им жилье из маневренного фонда.
Режим ЧС в отношении дома по ул. Куйбышева, 68 введен постановлением городских властей от 20 октября прошлого года. Здесь также обнаружено, что здание опасно для проживания: межэтажные деревянные перекрытия в плохом состоянии, как и фасад здания по периметру и места общего пользования. Жильцов дома тоже эвакуировали и предложили переселиться в маневренный фонд.
В минувший вторник, 25 июня, на заседании Пермской городской думы было решено выделить средства для расселения этих двух аварийных домов. Пермяки могут подавать документы с понедельника, 1 июля, в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 (часы приема: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00). Кроме того, можно обратиться за консультацией по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.