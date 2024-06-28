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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Мошенница из Пермского края обманула муниципалитет на 2,3 миллиона рублей

Риелтор-мошенница из Губахи заработала на муниципалитете более 2,3 миллионов рублей

28 июня 2024, 13:44
Фото: 1MI

Мошенница из Пермского края обманула муниципалитет на 2,3 миллиона рублей

Эти деньги были выделены по нацпроекту.

Прокуратура Губахи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении риэлтора-мошенницы. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

С 2017 по 2021 год, обвиняемая, путем мошеннических действий получила из бюджета деньги, предназначенные в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Женщина подыскала проживающих в аварийном муниципальном фонде, которые согласились получить деньги от продажи квартир. В дальнейшем недвижимость была продана по завышенной в три раза цене. Новые фиктивные собственники обратились в администрацию Губахинского муниципального округа с заявлением о получении выкупной стоимости для приобретения нового жилья. По итогам рассмотрения предоставленных документов муниципалитет выплатил заявителям в общей сложности более 2,3 млн рублей, которые подставные лица по заранее достигнутой договоренности передали обвиняемой.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 4 ст. 1 59 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело будет направлено в Губахинский городской суд для рассмотрения по существу.

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