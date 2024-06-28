Риелтор-мошенница из Губахи заработала на муниципалитете более 2,3 миллионов рублей

Женщина подыскала проживающих в аварийном муниципальном фонде, которые согласились получить деньги от продажи квартир. В дальнейшем недвижимость была продана по завышенной в три раза цене. Новые фиктивные собственники обратились в администрацию Губахинского муниципального округа с заявлением о получении выкупной стоимости для приобретения нового жилья. По итогам рассмотрения предоставленных документов муниципалитет выплатил заявителям в общей сложности более 2,3 млн рублей, которые подставные лица по заранее достигнутой договоренности передали обвиняемой.