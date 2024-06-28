Россияне смогут получать посылки с сайтов объявлений в магазинах и кафе

На сегодняшний день «Почта России» в тестовом режиме выдает отправления «Авито Доставки» более чем в 70 партнерских пунктах в 33 городах России. Ожидается, что их количество увеличится до одной тысячи, а воспользоваться ими смогут более чем 5,7 млн россиян. Выбрать доставку в любую из точек клиенты смогут на чекауте площадки при оформлении покупки.