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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Россияне смогут получать посылки с сайтов объявлений в магазинах и кафе

Россияне смогут получать посылки с сайтов объявлений в магазинах и кафе

28 июня 2024, 12:29
Фото: freepik
Число выданных на партнерских пунктах посылок уже достигает семи тысяч в месяц. Планируется, что количество таких пунктов — ПВЗ различных маркетплейсов, розничных магазинов и торговых точек — вырастет с 70 до одной тысячи в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Партнерские пункты — формат, который внедряется для удобства клиентов. Они расположены на расстоянии более 500 метров от почты и представляют собой ПВЗ различных маркетплейсов, розничные магазины, салоны связи, кафе и торговые точки. Предназначенные ранее исключительно на прием отправлений, теперь они также предоставляют услуги выдачи.

На сегодняшний день «Почта России» в тестовом режиме выдает отправления «Авито Доставки» более чем в 70 партнерских пунктах в 33 городах России. Ожидается, что их количество увеличится до одной тысячи, а воспользоваться ими смогут более чем 5,7 млн россиян. Выбрать доставку в любую из точек клиенты смогут на чекауте площадки при оформлении покупки.

Как отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин, почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в шаговой доступности. И партнерские пункты выдачи в этом случае часто могут оказаться более удобной локацией.

По словам директора по логистике «Авито» Сергея Пустыльника, число заказов в «Авито Доставке», которые пользователи отправляют через «Почту России», выросло более чем на 30% в первом квартале 2024 года. В связи с этим запускаются новые и новые опции, например, первая в мире кросс-доставка, где один заказ доставляют две разные логистические службы.

«Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей», — сказал Пустыльник.

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