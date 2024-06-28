Россияне смогут получать посылки с сайтов объявлений в магазинах и кафе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Партнерские пункты — формат, который внедряется для удобства клиентов. Они расположены на расстоянии более 500 метров от почты и представляют собой ПВЗ различных маркетплейсов, розничные магазины, салоны связи, кафе и торговые точки. Предназначенные ранее исключительно на прием отправлений, теперь они также предоставляют услуги выдачи.
На сегодняшний день «Почта России» в тестовом режиме выдает отправления «Авито Доставки» более чем в 70 партнерских пунктах в 33 городах России. Ожидается, что их количество увеличится до одной тысячи, а воспользоваться ими смогут более чем 5,7 млн россиян. Выбрать доставку в любую из точек клиенты смогут на чекауте площадки при оформлении покупки.
Как отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин, почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в шаговой доступности. И партнерские пункты выдачи в этом случае часто могут оказаться более удобной локацией.
По словам директора по логистике «Авито» Сергея Пустыльника, число заказов в «Авито Доставке», которые пользователи отправляют через «Почту России», выросло более чем на 30% в первом квартале 2024 года. В связи с этим запускаются новые и новые опции, например, первая в мире кросс-доставка, где один заказ доставляют две разные логистические службы.
«Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей», — сказал Пустыльник.