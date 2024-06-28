Состав пермского «Амкара» пополнил защитник из «Тюмени»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал контракт с 25-летним защитником Кириллом Мырзаковым.
Спортсмен родился 27 мая 1999 года в Ижевске, играл за «Зенит-Ижевск» и «Тюмень». В прошлом году вышел в составе «Тюмени» в Первую лигу. Кирилл сможет сыграть за «Амкар» во втором круге чемпионата, сообщили в пресс-службе пермского клуба.
В минувший понедельник, 24 июня, стало известно, что из «Амкара» уходит 20-летний Алекс Раджабов. Он принял предложение выступать в составе другого клуба. Алекс играл за пермяков с осени 2023 года, за это время провел 20 матчей и забил пять мячей.