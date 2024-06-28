Состав пермского «Амкара» пополнил защитник из «Тюмени»

В минувший понедельник, 24 июня, стало известно, что из «Амкара» уходит 20-летний Алекс Раджабов. Он принял предложение выступать в составе другого клуба. Алекс играл за пермяков с осени 2023 года, за это время провел 20 матчей и забил пять мячей.