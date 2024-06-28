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Каждый четвертый погибший в ДТП в Пермском крае был по вине пьяного водителя

В 2023 году каждый четвертый погибший в ДТП в Прикамье был по вине пьяного водителя

28 июня 2024, 06:53
Фото: ГИБДД Перми

Каждый четвертый погибший в ДТП в Пермском крае был по вине пьяного водителя

В этом году на территории Перми сотрудниками ГИБДД Перми были выявлены 1667 пьяных водителей.
Сюжет
Дтп

В 2023 году каждый четвертый погибший в автоаварии в Пермском крае был по вине пьяного водителя. Всего в прошлом году было зарегистрировано 47 ДТП, в которых погибли три человека и 76 получили травмы. Об этом сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми, подполковник полиции Александр Буков.

В этом году на территории Перми наблюдается снижение количества аварий, произошедших по вине водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии. В течение пяти месяцев произошло 12 ДТП, в которых погибло два человека и еще 25 были травмированы. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками ГИБДД Перми были выявлены 1667 пьяных водителей.

Кроме того, ведомство предупреждает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание по ст. 12.8 КоАП РФ, которое влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Такая же мера ожидает водителей, отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования на состояние опьянения.

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#Дтп#Пермский край#Пьяный водитель#Гибдд#Штраф#Прикамье#Госавтоинспекция#Лишение прав#Безопасность на дорогах
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