В 2023 году каждый четвертый погибший в ДТП в Прикамье был по вине пьяного водителя

В 2023 году каждый четвертый погибший в автоаварии в Пермском крае был по вине пьяного водителя. Всего в прошлом году было зарегистрировано 47 ДТП, в которых погибли три человека и 76 получили травмы. Об этом сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми, подполковник полиции Александр Буков.