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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми

В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми

28 июня 2024, 06:28
Фото: 1MI
Проверочные мероприятия также будут направлены на выявление пьяных водителей.

В выходные, 29 и 30 июня, сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за дорожным движением в Перми. Целью контроля является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, об этом в прямой трансляции ведомства сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми, подполковник полиции Александр Буков.

Проверка будет также направлена на выявление пьяных водителей. О случаях о случаях пьяного вождения следует сообщить в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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#Пермь#Гибдд#Полиция#Пьяные водители#Нарушения#Дорожное движение#Контроль
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