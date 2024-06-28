В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми

В выходные, 29 и 30 июня, сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за дорожным движением в Перми. Целью контроля является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, об этом в прямой трансляции ведомства сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми, подполковник полиции Александр Буков.