В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В выходные, 29 и 30 июня, сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за дорожным движением в Перми. Целью контроля является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, об этом в прямой трансляции ведомства сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми, подполковник полиции Александр Буков.
Проверка будет также направлена на выявление пьяных водителей. О случаях о случаях пьяного вождения следует сообщить в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.