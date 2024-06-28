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Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на руднике в Соликамске

В каком состоянии сейчас пострадавшие на руднике в Соликамске? Ответ Минздрава

28 июня 2024, 07:31
Фото: 1MI

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на руднике в Соликамске

Вспышка метана обернулась термическими ожогами для двух человек.

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших на руднике ПАО «Уралкалий» в Соликамске. На нынешний момент ситуация по оказанию медицинской помощи пациентам и их состоянию не изменилась, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе министерства.

Вчера, 27 июня, состояние одного из пострадавших стало тяжелым. Сразу после ЧП он был в состоянии средней тяжести. Инцидент на руднике СКРУ-3 случился в ночь на среду, 26 июня — произошла вспышка метана, два человека пострадали. Вечером этого же дня пациентов перевезли в Пермь — в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга. К лечению привлечены пермские реаниматологи и комбустиологи.

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Соликамск#Рудник#ЧП на руднике в Соликамске
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