В каком состоянии сейчас пострадавшие на руднике в Соликамске? Ответ Минздрава

Вчера, 27 июня, состояние одного из пострадавших стало тяжелым. Сразу после ЧП он был в состоянии средней тяжести. Инцидент на руднике СКРУ-3 случился в ночь на среду, 26 июня — произошла вспышка метана, два человека пострадали. Вечером этого же дня пациентов перевезли в Пермь — в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Гринберга. К лечению привлечены пермские реаниматологи и комбустиологи.