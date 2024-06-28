В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей

Согласно техническому заданию, в перечень выполняемых работ на объекте войдут: разбивка осей, земляные работы, строительные работы, монтаж пожарных резервуаров, вертикальная планировка, благоустройство и озеленение. Основанием для проведения работ является подпрограмма 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город», утвержденной Постановлением Администрации города Перми от 20 октября 2021 года №921. Работы должны быть выполнены в течение 123 календарных дней.