В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
МКУ «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право строительства работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района Перми. Стоимость контракта составила 9 млн 107 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в перечень выполняемых работ на объекте войдут: разбивка осей, земляные работы, строительные работы, монтаж пожарных резервуаров, вертикальная планировка, благоустройство и озеленение. Основанием для проведения работ является подпрограмма 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город», утвержденной Постановлением Администрации города Перми от 20 октября 2021 года №921. Работы должны быть выполнены в течение 123 календарных дней.
Подрядчик обязуется начать работы на объекте 31 июля, завершить — 30 ноября текущего года. Строительство пройдет за счет городского бюджета. Подать заявки на участие в торгах можно до 8 июля. Победитель конкурса станет известен 10 июля.