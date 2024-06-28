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Posted 28 июня, 09:58

Published 28 июня, 09:58

Modified 28 июня, 10:00

Updated 28 июня, 10:00

В Октябрьском осудили мужчину, едва не убившего и поджегшего своего собутыльника

28 июня 2024, 09:58

Житель Октябрьского едва не убил и поджег своего собутыльника

Мужчина совершил преступление около пяти месяцев назад.

В поселке Октябрьский вынесен приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений:

  • п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью);
  • ч. 3 ст. 30, пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление);
  • ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража);
  • ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога).

Следствие и суд установили, что мужчина нарушал закон вечером 24 января текущего года. Он пришел в гости к своему знакомому, и приятели совместно выпивали. Во время застолья виновный решил ограбить своего друга и напал на него с ножом. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу, после чего похитил сотовый телефон и вещи потерпевшего.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег вещи и постельные принадлежности рядом с раненым приятелем, а затем сбежал. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Потерпевший, несмотря на ножевые ранения и термические ожоги, смог выбраться из горящего дома. Его госпитализировали в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, для установления всех обстоятельств преступления допрошены более 30 свидетелей, проведено множество судебных экспертиз. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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#Происшествия#Октябрьский#Поджог
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