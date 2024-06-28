В Октябрьском осудили мужчину, едва не убившего и поджегшего своего собутыльника

Следствие и суд установили, что мужчина нарушал закон вечером 24 января текущего года. Он пришел в гости к своему знакомому, и приятели совместно выпивали. Во время застолья виновный решил ограбить своего друга и напал на него с ножом. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу, после чего похитил сотовый телефон и вещи потерпевшего.