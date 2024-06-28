В Октябрьском осудили мужчину, едва не убившего и поджегшего своего собутыльника

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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В поселке Октябрьский вынесен приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений:
Следствие и суд установили, что мужчина нарушал закон вечером 24 января текущего года. Он пришел в гости к своему знакомому, и приятели совместно выпивали. Во время застолья виновный решил ограбить своего друга и напал на него с ножом. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу, после чего похитил сотовый телефон и вещи потерпевшего.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег вещи и постельные принадлежности рядом с раненым приятелем, а затем сбежал. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Потерпевший, несмотря на ножевые ранения и термические ожоги, смог выбраться из горящего дома. Его госпитализировали в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, для установления всех обстоятельств преступления допрошены более 30 свидетелей, проведено множество судебных экспертиз. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.