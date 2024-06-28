В отношении прикамского депутата, любящего отдых за чужой счет, возбуждено дело

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В отношении депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в присвоении и растрате служебных средств, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Канал отмечает, что Бояршинов за два года тратил денежные средства в размере 326 тыс. рублей, выделенные на страховку своих сотрудников, на отпуск с семьей. Махинации депутата были замечены ОБЭП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В апреле об этом уже сообщало СУ СКР По Пермскому краю. Тогда стало известно, что в период с 2018 по 2021 годы он заключил договоры добровольного медицинского страхования, чтобы туристические путевки смог получить он и члены его семьи. По данным краевой прокуратуры, речь идет о путевках в санатории.
Подчиненным о заключении договоров руководитель не говорил, а те не воспользовались своими правами, за медпомощью не обратились. В итоге страховые суммы, предусмотренные договорами, использовались для отдыха людей, которые не были застрахованы.
Весной сообщалось, что обвиняемый растратил более 650 тыс. рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Депутату грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, до пяти лет принудительных работ, до шести лет колонии.
Осенью 2023 года Telegram-канал Ural Mash сообщал, что на депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело за то, что он тратил бюджетные деньги на отпуск с семьей.
По данным Rusprofile, Бояршинов с лета 2022 года является директором МБУ МО ЛГО «Комбинат Благоустройства». С 2017 по 2022 годы был директором Мууп «РУСО» — сейчас организация ликвидирована.