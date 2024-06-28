В отношении прикамского депутата, любящего отдых за чужой счет, возбуждено дело

В апреле об этом уже сообщало СУ СКР По Пермскому краю. Тогда стало известно, что в период с 2018 по 2021 годы он заключил договоры добровольного медицинского страхования, чтобы туристические путевки смог получить он и члены его семьи. По данным краевой прокуратуры, речь идет о путевках в санатории.