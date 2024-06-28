Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Перми нашли подрядчика на проектирование нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых, 2. Им признано ООО «Кинетика», сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал госзакупок.
Цена контракта составила 57 млн 251 тыс. рублей. Возвести объект планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса. В соответствии с техническим заданием, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 пациентов в сутки.
Разработка проекта должна быть завершена до 25 декабря текущего года. Работы будут осуществляться за счет регионального бюджета.
Цена контракта составила 57 млн 251 тыс. рублей. Возвести объект планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса. В соответствии с техническим заданием, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 пациентов в сутки.
Разработка проекта должна быть завершена до 25 декабря текущего года. Работы будут осуществляться за счет регионального бюджета.