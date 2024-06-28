properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Перми нашли подрядчика на проектирование нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье

В Перми нашли подрядчика на проектирование нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье

28 июня 2024, 05:06
Фото: properm.ru
Стоимость контракта составила 57 млн 251 тыс. рублей.

В Перми нашли подрядчика на проектирование нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых, 2. Им признано ООО «Кинетика», сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал госзакупок.

Цена контракта составила 57 млн 251 тыс. рублей. Возвести объект планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса. В соответствии с техническим заданием, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 пациентов в сутки.

Разработка проекта должна быть завершена до 25 декабря текущего года. Работы будут осуществляться за счет регионального бюджета.

Фото: Электронная торговая площадка «Фабрикант»

Цена контракта составила 57 млн 251 тыс. рублей. Возвести объект планируется на земельном участке площадью действующего больничного комплекса. В соответствии с техническим заданием, вместимость лечебного корпуса будет рассчитана на 289 коек, 18 коек — для отделения реанимации и интенсивной терапии. Приемно-диагностическое отделение сможет принимать до 165 пациентов в сутки.

Разработка проекта должна быть завершена до 25 декабря текущего года. Работы будут осуществляться за счет регионального бюджета.

Читайте также:
В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионовВ микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублейСтал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
#Пермь#Госзакупки#Земельный участок#Контракт#Рифей-пермь#Проектирование#Подрядчик#Реанимация#Пациенты#Техническое задание#Вместимость#Лечебный корпус#Интенсивная терапия#Приемно-диагностическое отделение#ГКБ им. М. А. Тверье#ООО Кинетика#Госбюджет
Подпишитесь
«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях
Сегодня, 04:00
В Прикамье заканчивается холодный период
Сегодня, 03:30
Пермский суд продлил срок содержания под стражей виновнику смертельного ДТП у ЦУМа
Сегодня, 03:08
После заражения клиента сальмонеллёзом закрыли пермское кафе «Шаурма №1»
Сегодня, 02:32
Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes
Вчера, 16:45
В Закамске восемь школ признаны небезопасными
Вчера, 15:38