В Перми нашли подрядчика на проектирование нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых, 2. Им признано ООО «Кинетика», сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал госзакупок.