properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Команда «ПокеРамена» открыла в Перми новое азиатское бистро «УмамиКатико»

В Перми открылось еще одно азиатское бистро от создателей «ПокеРамена»

28 июня 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney

Команда «ПокеРамена» открыла в Перми новое азиатское бистро «УмамиКатико»

Состоялось техническое открытие заведения.

В Перми состоялось техническое открытие нового азиатского бистро «УмамиКатико». Об этом сообщила владелец заведения и основатель ресторана азиатской кухни «Поке Рамен» Екатерина Ершова.

Бистро располагается на Комсомольском проспекте, 7. По словам Ершовой, на создание проекта ушло девять месяцев, но пока полностью не готов. «Приехали еще не все арт-объекты. Некоторые детали нам не нравятся, и мы их будем менять», — пишет владелица заведения.

Читайте также:
В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницуВ Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублейВ Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»
#Пермь#Комсомольский проспект#Ресторан#Азиатская кухня#УмамиКатико#Поке Рамен#Екатерина Ершова
Подпишитесь
«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях
Сегодня, 04:00
В Прикамье заканчивается холодный период
Сегодня, 03:30
Пермский суд продлил срок содержания под стражей виновнику смертельного ДТП у ЦУМа
Сегодня, 03:08
После заражения клиента сальмонеллёзом закрыли пермское кафе «Шаурма №1»
Сегодня, 02:32
Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes
Вчера, 16:45
В Закамске восемь школ признаны небезопасными
Вчера, 15:38