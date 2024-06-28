В Перми открылось еще одно азиатское бистро от создателей «ПокеРамена»

Бистро располагается на Комсомольском проспекте, 7. По словам Ершовой, на создание проекта ушло девять месяцев, но пока полностью не готов. «Приехали еще не все арт-объекты. Некоторые детали нам не нравятся, и мы их будем менять», — пишет владелица заведения.