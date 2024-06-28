В Перми открылось еще одно азиатское бистро от создателей «ПокеРамена»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В Перми состоялось техническое открытие нового азиатского бистро «УмамиКатико». Об этом сообщила владелец заведения и основатель ресторана азиатской кухни «Поке Рамен» Екатерина Ершова.
Бистро располагается на Комсомольском проспекте, 7. По словам Ершовой, на создание проекта ушло девять месяцев, но пока полностью не готов. «Приехали еще не все арт-объекты. Некоторые детали нам не нравятся, и мы их будем менять», — пишет владелица заведения.