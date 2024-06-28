В Перми в начале июля изменится маршрут следования двух автобусов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
С 1 июля изменения схемы движения коснутся кольцевых автобусных маршрутов №69 и №70. Со 2 июля будет скорректировано расписание маршрута №23, сообщают в администрации Перми.
С 1 июля кольцевые маршруты №69 и №70 будут заезжать на остановку «Площадь Восстания». Кроме того, со 2 июля для маршрута №23, курсирующего в Орджоникидзевском районе, будет изменено расписание движения.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.