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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Перми в начале июля изменится маршрут следования двух автобусов

В Перми в начале июля изменится маршрут следования двух автобусов

28 июня 2024, 08:18
Фото: properm.ru
Также скорректируют расписание еще одного маршрута

С 1 июля изменения схемы движения коснутся кольцевых автобусных маршрутов №69 и №70. Со 2 июля будет скорректировано расписание маршрута №23, сообщают в администрации Перми.

С 1 июля кольцевые маршруты №69 и №70 будут заезжать на остановку «Площадь Восстания». Кроме того, со 2 июля для маршрута №23, курсирующего в Орджоникидзевском районе, будет изменено расписание движения.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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