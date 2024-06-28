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В Пермском крае за три года заключено более 13 тысяч соцконтрактов

В Пермском крае за три года заключено более 13 тысяч соцконтрактов

28 июня 2024, 12:42
Фото: properm.ru
Заключить контракт можно по одному из четырёх направлений

В 2021–2023 годах в Пермском крае было заключено более 13 тыс. соцконтрактов. Об этом сообщают в минсоцразвития региона.

Контакты были заключены по нескольким направлениям:

  • «Поиск работы» — порядка 7 тыс. контрактов;
  • «Осуществление предпринимательской деятельности» — порядка 2,3 тыс. соцконтрактов;
  • «Открытие личного подсобного хозяйства» — порядка 2 тыс. контрактов;
  • «Преодоление трудной жизненной ситуации» — порядка 1,6 тыс. соцконтрактов.

Основная цель социального контракта — повысить доходы граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он представляет собой государственную социальную помощь в виде единоразовой денежной выплаты семьям и одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае. Размер выплаты — до 350 тыс. рублей, срок заключения соцконтракта — до 12 месяцев. Выплаты производятся за счет средств федерального и краевого бюджета.

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#Общество#Касается каждого#Соцзащита
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