В Пермском крае за три года заключено более 13 тысяч соцконтрактов

Основная цель социального контракта — повысить доходы граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он представляет собой государственную социальную помощь в виде единоразовой денежной выплаты семьям и одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае. Размер выплаты — до 350 тыс. рублей, срок заключения соцконтракта — до 12 месяцев. Выплаты производятся за счет средств федерального и краевого бюджета.