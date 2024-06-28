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Posted 28 июня, 10:17

Published 28 июня, 10:17

Modified 28 июня, 10:19

Updated 28 июня, 10:19

В Прикамье 29 июня прогнозируются сильные порывы ветра

28 июня 2024, 10:17
Водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Завтра, 29 июня, на территории Пермского края прогнозируется метеорологическое явление. Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с, предупреждает МЧС Прикамья со ссылкой на Пермское ЦГМС.

В связи с прогнозируемыми явлениями ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковаться рядом с ними. Водителям следует быть аккуратными при вождении, не нарушая правила дорожного движения.

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#Пермский край#Мчс#Безопасность#Порывы ветра#Прикамье#Дорожное движение#Пермское ЦГМС#Метеорологическое явление
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