В Прикамье 29 июня прогнозируются сильные порывы ветра

Posted 28 июня, 10:17
Published 28 июня, 10:17
Modified 28 июня, 10:19
Updated 28 июня, 10:19
Завтра, 29 июня, на территории Пермского края прогнозируется метеорологическое явление. Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с, предупреждает МЧС Прикамья со ссылкой на Пермское ЦГМС.
В связи с прогнозируемыми явлениями ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковаться рядом с ними. Водителям следует быть аккуратными при вождении, не нарушая правила дорожного движения.