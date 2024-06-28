В Прикамье 29 июня прогнозируются сильные порывы ветра

В связи с прогнозируемыми явлениями ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковаться рядом с ними. Водителям следует быть аккуратными при вождении, не нарушая правила дорожного движения.