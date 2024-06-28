properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Прикамье от удара в металлическое ограждение дороги погиб мотоциклист

В Прикамье от удара в металлическое ограждение дороги погиб мотоциклист

28 июня 2024, 12:23
Фото: ГИБДД по Пермскому краю
ДТП произошло утром в Сивинском округе
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, 28 июня, в Сивинском округе, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают в краевом ГИБДД.

Около 10:45 часов по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в направлении Кирова двигался мотоцикл Honda под управлением 38-летнего мужчины. На 945 км трассы по не установленным причинам мотоцикл ударился в металлическое ограждение справа по ходу движения.

В результате автоаварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
В Октябрьском округе «Газель» задавила пешеходаМолодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском краеУголовное дело о смертельном ДТП у ЦУМа рассмотрят в Ленинском районном суде
#Происшествия#Дтп#Жертвы дтп#Смертельное дтп
Подпишитесь
Фейкометы и вымогатели против коррупционеров и взяточников. О чем молчат журналисты
Сегодня, 10:09
Пермским перевозчикам выписали штрафов на 175 тысяч за неисправные кондиционеры
Сегодня, 12:00
В отношении прикамского депутата, любящего отдых за чужой счет, возбуждено дело
Сегодня, 11:39
В Екатеринбурге начали изучать жалобы на приговор бывшему пермскому контрразведчику
Сегодня, 07:53
В Прикамье 29 июня прогнозируются сильные порывы ветра
Сегодня, 10:17
В Перми впервые судили криминального авторитета* за то, что он криминальный авторитет
Сегодня, 09:19