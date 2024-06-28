В Прикамье от удара в металлическое ограждение дороги погиб мотоциклист

Около 10:45 часов по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в направлении Кирова двигался мотоцикл Honda под управлением 38-летнего мужчины. На 945 км трассы по не установленным причинам мотоцикл ударился в металлическое ограждение справа по ходу движения.