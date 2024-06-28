В Прикамье от удара в металлическое ограждение дороги погиб мотоциклист

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Сегодня утром, 28 июня, в Сивинском округе, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают в краевом ГИБДД.
Около 10:45 часов по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в направлении Кирова двигался мотоцикл Honda под управлением 38-летнего мужчины. На 945 км трассы по не установленным причинам мотоцикл ударился в металлическое ограждение справа по ходу движения.
В результате автоаварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.