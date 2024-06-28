В Прикамье заканчивается холодный период

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В Пермском крае завершается холодный период, а вместе в ним постепенно рассеется и облачность. Сегодня жителей региона ожидает потепление до +14…+19˚, краевой столицы — до +18˚. Об этом сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.
В субботу, 29 июня, на большей части края будет ясно. Днем воздух прогреется до +15…+20˚, однако ветер может подняться до 15 м/с. В воскресенье температурный фон составит +20…+25˚.
Приближающийся циклон каспийского происхождения пойдет по более восточной траектории, чем ожидалось в начале недели, и будет заливать дождями Зауралье. Прикамье окажется глубоком тылу этого циклона, поэтому осадков не ожидается.