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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

В Прикамье заканчивается холодный период

В Прикамье заканчивается холодный период

28 июня 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney
Теплеть в регионе начнет уже в пятницу, 28 июня.
Сюжет
ПГНИУ

В Пермском крае завершается холодный период, а вместе в ним постепенно рассеется и облачность. Сегодня жителей региона ожидает потепление до +14…+19˚, краевой столицы — до +18˚. Об этом сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

В субботу, 29 июня, на большей части края будет ясно. Днем воздух прогреется до +15…+20˚, однако ветер может подняться до 15 м/с. В воскресенье температурный фон составит +20…+25˚.

Приближающийся циклон каспийского происхождения пойдет по более восточной траектории, чем ожидалось в начале недели, и будет заливать дождями Зауралье. Прикамье окажется глубоком тылу этого циклона, поэтому осадков не ожидается.

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#ПГНИУ#Пермский край#Прикамье#Дождь#Зауралье#Циклон#Температура#Потепление#Холодный период#Суббота
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