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В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему

В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему

28 июня 2024, 09:11
Отели Турции начали сдерживать рост цен на лето.

В июле 2024 году в России наблюдается снижение цен на отдых в Турции, при этом в прошлом году в июле и августе цены заметно росли по сравнению с июлем. В этом году такой стабильной картины нет, рассказала корреспонденту Properm.ru кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева.

Согласно обзору цен, проведенных экспертами рынка, туры на десять ночей с перелетом из Москвы в июле в самые дешевые отели уровня 4* могут обойтись в среднем в 135–160 тыс. рублей на двоих. «Из Перми, к сожалению, летают только чартеры, регулярных рейсов нет, что создает некоторые трудности для любителей самостоятельно планировать отдых», — сказала Андреева.

По словам эксперта, Турция является одним из самых любимых направлений отдыха по соотношению цены и качества. После пандемии, когда был большой отток отдыхающих, и часть отельеров обанкротилась, постепенно турпоток стал восстанавливаться. В прошлом году отели Турции подняли цены — в некоторых местах более, чем в два раза.Тем самым образовался дефицит спроса со стороны россиян. В страну приехало 5,7 млн.чел, что на 1 млн меньше, чем ожидалось.

В начале 2024 года цены на отдых в турецких отелях снова стали расти. Как указала президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, причиной тому стали политические и экономические факторы. Турецкие отели начали сдерживать рост цен на лето и делать спецпредложения.

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