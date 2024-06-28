В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В июле 2024 году в России наблюдается снижение цен на отдых в Турции, при этом в прошлом году в июле и августе цены заметно росли по сравнению с июлем. В этом году такой стабильной картины нет, рассказала корреспонденту Properm.ru кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева.
Согласно обзору цен, проведенных экспертами рынка, туры на десять ночей с перелетом из Москвы в июле в самые дешевые отели уровня 4* могут обойтись в среднем в 135–160 тыс. рублей на двоих. «Из Перми, к сожалению, летают только чартеры, регулярных рейсов нет, что создает некоторые трудности для любителей самостоятельно планировать отдых», — сказала Андреева.
По словам эксперта, Турция является одним из самых любимых направлений отдыха по соотношению цены и качества. После пандемии, когда был большой отток отдыхающих, и часть отельеров обанкротилась, постепенно турпоток стал восстанавливаться. В прошлом году отели Турции подняли цены — в некоторых местах более, чем в два раза.Тем самым образовался дефицит спроса со стороны россиян. В страну приехало 5,7 млн.чел, что на 1 млн меньше, чем ожидалось.
В начале 2024 года цены на отдых в турецких отелях снова стали расти. Как указала президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, причиной тому стали политические и экономические факторы. Турецкие отели начали сдерживать рост цен на лето и делать спецпредложения.