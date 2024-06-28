В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему

По словам эксперта, Турция является одним из самых любимых направлений отдыха по соотношению цены и качества. После пандемии, когда был большой отток отдыхающих, и часть отельеров обанкротилась, постепенно турпоток стал восстанавливаться. В прошлом году отели Турции подняли цены — в некоторых местах более, чем в два раза.Тем самым образовался дефицит спроса со стороны россиян. В страну приехало 5,7 млн.чел, что на 1 млн меньше, чем ожидалось.