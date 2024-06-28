В Закамске за утро незаконной рекламой заклеили десятки остановок

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
В Закамске 26 июня рекламными объявлениями заклеены десятки остановок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Сотрудники инспекции позвонили на указанный в объявлении номер установили, что офис компании, расклеившей объявления, находится на улице Промышленной в Индустриальном районе.
«За один день он испортил внешний облик остановочных павильонов по улицам Кировоградской, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Калинина и Светлогорской. Телефон этой компании мы незамедлительно поставили на „автодозвон“. Хотя правонарушитель в своем объяснении и обязуется больше не нарушать Правила благоустройства города, нами возбуждено дело об административном правонарушении и привлечении его к ответственности», — отметил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Перми» Кирилл Самаркин.
Остановочные павильоны в Закамске приведены в нормативное состояние, объявления с них сняты.
С начала года в Перми за незаконную расклейку объявлений и нанесение граффити задержаны и оштрафованы 49 человек. За незаконное нанесение граффити было задержано семь человек. Еще 42 расклеивали рекламные объявления.
Ответственность за данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — в размере от 50 до 100 тыс. рублей.