В Закамске за утро незаконной рекламой заклеили десятки остановок

«За один день он испортил внешний облик остановочных павильонов по улицам Кировоградской, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Калинина и Светлогорской. Телефон этой компании мы незамедлительно поставили на „автодозвон“. Хотя правонарушитель в своем объяснении и обязуется больше не нарушать Правила благоустройства города, нами возбуждено дело об административном правонарушении и привлечении его к ответственности», — отметил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Перми» Кирилл Самаркин.