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Published Сегодня, 15:41

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В Закамске за утро незаконной рекламой заклеили десятки остановок

В Закамске за утро незаконной рекламой заклеили десятки остановок

28 июня 2024, 15:41
Фото: properm.ru
В Перми за граффити и объявления с начала года оштрафовали 49 человек

В Закамске 26 июня рекламными объявлениями заклеены десятки остановок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Сотрудники инспекции позвонили на указанный в объявлении номер установили, что офис компании, расклеившей объявления, находится на улице Промышленной в Индустриальном районе.

«За один день он испортил внешний облик остановочных павильонов по улицам Кировоградской, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Калинина и Светлогорской. Телефон этой компании мы незамедлительно поставили на „автодозвон“. Хотя правонарушитель в своем объяснении и обязуется больше не нарушать Правила благоустройства города, нами возбуждено дело об административном правонарушении и привлечении его к ответственности», — отметил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Перми» Кирилл Самаркин.

Остановочные павильоны в Закамске приведены в нормативное состояние, объявления с них сняты.

С начала года в Перми за незаконную расклейку объявлений и нанесение граффити задержаны и оштрафованы 49 человек. За незаконное нанесение граффити было задержано семь человек. Еще 42 расклеивали рекламные объявления.

Ответственность за данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

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